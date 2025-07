LIVE Italia-Giappone 1-1 Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA | 21-25 le nipponiche vincono il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO SET 20.58 È salito il livello della ricezione giapponese che ha permesso così a Kumagai di giocare maggiormente al centro con Oyama ed in combinazione con Miyabe. 21-25 Abe chiude il secondo set con la diagonale stretta che non viene difesa da Malual. Si chiude il doppio cambio italiano con Eze al servizio 21-24 Termina lunghissima la battuta di Honda. 20-24 Fast perfetta di Honda che regala al Giappone quattro set point. 20-23 Frosini trova il primo punto della sua partita 19-23 Cambio palla immediato del Giappone che rimane in vantaggio di quattro lunghezze in questo secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set

