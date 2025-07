LIVE Arnaldi-Sonego ATP Washington 2025 in DIRETTA | il derby azzurro vale gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:46 Lehecka-Svajda 6-4, poi il derby azzurro! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno dell’ATP 500 di Washington DC, un derby azzurro tra il ligure Matteo ARNALDI e il piemontese Lorenzo SONEGO! Si gioca per issarsi in ottavi di finale nella capitale degli Stati Uniti, che da 50 anni organizza uno dei tornei 500 più apprezzati dell’intero circuito. Per Arnaldi andare avanti nel District of Columbia avrrebbe un peso specifico enorme, visto che sta per accingersi a scontare la pesantissima cambiale da 400 punti ottenuta 12 mesi fa con la semifinale di Montreal, la prima in un Masters 1000! Lorenzo Sonego vuole ritrovare la vittoria al di fuori dei tornei del Grand Slam, dove quest’anno ha faticato oltremodo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Sonego, ATP Washington 2025 in DIRETTA: il derby azzurro vale gli ottavi

