LIVE Arnaldi-Sonego 7-5 5-5 ATP Washington 2025 in DIRETTA | incredibile tutto come nel 1° set Altro snodo cruciale ora l’11° game!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 A zero Arnaldi! Tutto come prima, adesso ci fu nel 1° set il break decisivo del ligure. 40-0 Ace (4°). 30-0 Smorzata e passante di dritto vincente. 15-0 In rete il dritto di Sonego. Tutto come da programma, il ligure andò 30-0, poi 30-30 prima di approdare sul 5-5. 4-5 A quindici Sonego! 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Largo il dritto difensivo di Arnaldi! 15-0 Servizio dritto e stop volley: e quindi, adesso il destino vorrebbe che Sonego andasse 5-4. Al di là del suicidio sportivo di Arnaldi. Inizia a far paura l’andamento del match, esattamente identico nei due parziali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Sonego 7-5, 5-5, ATP Washington 2025 in DIRETTA: incredibile, tutto come nel 1° set. Altro snodo cruciale ora l’11° game!

In questa notizia si parla di: arnaldi - sonego - tutto - diretta

Sonego e Arnaldi fuori al primo turno degli Internazionali, ok Passaro e Cocciaretto - ROMA (ITALPRESS) – Dopo la conclusione della prima giornata del tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2025 e l’esordio deludente per Lorenzo Sonego, esce di scena anche Matteo Arnaldi, arresosi con il punteggio di 6-4 6-3 allo spagnolo Roberto Bautista Agut.

ATP Ginevra 2025: chi parteciperà ? Djokovic torna in gara per preparare il Roland Garros. Italia con Sonego e Arnaldi - Gli Internazionali d’Italia corrono veloci verso la conclusione di un’edizione storica che sta regalando straordinarie soddisfazioni all’Italia, il Roland Garros è ormai alle porte.

Wimbledon, è già super Italia: Cocciaretto spazza via in meno di un'ora la n. 3 al mondo Pegula! Bene Sonego, ko Arnaldi - Elisabetta Cocciaretto è stata perfetta nel suo match d’esordio a Wimbledon. La 24enne di Fermo, numero 116 del ranking Wta, ha eliminato in due set (6-2, 6-3), in appena 58 minuti di partita, la statunitense Jessica Pegula, n.

Dodici italiani sono già sicuri di un posto nel tabellone principale dello #USOpen Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini, Sonego, Arnaldi, Darderi, Bellucci, Nardi Paolini, Bronzetti, Cocciaretto Il torneo sarà trasmesso in diretta e in chiaro, gratis e per tutti, s Vai su X

LIVE Arnaldi-Sonego 4-5, ATP Washington 2025 in DIRETTA: si torna ‘on serve’ nel 1° set!; Atp Washington e Umago, il programma di oggi: partite e orari; Tennis Tracker: Medvedev e Arnaldi-Sonego in campo a Washington, out Cocciaretto e Stefanini.

Atp Washington, per LeoVegas regna l’equilibrio nel derby azzurro: Sonego leggermente favorito a 1.87 contro Arnaldi - Derby tutto azzurro nel secondo turno del torneo Atp Washington: per LeoVegas c'è grande equilibrio, Sonego leggermente favorito a 1. Scrive agimeg.it

Arnaldi – Sonego: orario, data e dove vedere l’incontro del secondo turno dell’ATP di Washington! - Sonego, dove vedere il secondo turno dell'ATP 500 di Washington, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Secondo generationsport.it