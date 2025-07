LIVE Arnaldi-Sonego 7-5 4-3 ATP Washington 2025 in DIRETTA | andamento identico al 1° set arriverà il contro-break del torinese?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Si prosegue sulla falsa riga del 1° set, adesso capiremo se si continuerà incredibilmente a ricalcarne l’andamento. 40-30 Bel cross stretto di dritto di Sonego. 30-30 Super passante in spaccata di dritto di Arnaldi. 30-15 Prima vincente. 15-15 Stavolta non sbaglia di dritto l’azzurro e chiude di volo. 0-15 Esce di poco il dritto definitivo di Sonego. 4-2 A zero e rapidamente il ligure, fin qui andamento identico al primo set. 40-0 Prima vincente ancora da destra. 30-0 Non risponde sulla seconda di rovescio il torinese. 15-0 Prima vincente al corpo Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Sonego 7-5, 4-3, ATP Washington 2025 in DIRETTA: andamento identico al 1° set, arriverà il contro-break del torinese?

