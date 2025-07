Litigano per una partita di scopa e si prendono a schiaffi e pugni | il centro anziani di Lesmo chiude per rissa

Nel centro per anziani di Lesmo due uomini, un 78enne e un 97enne, si sono presi a schiaffi e pugni dopo un litigio per una partita di scopa. La direzione ha deciso quindi di chiudere la struttura per un mese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rissa al centro anziani, pugno in faccia a un 97enne per… una partita a scopa - (Adnkronos) – Una partita a scopa tra anziani finita… con un pugno in faccia. È successo a Lesmo, in provincia di Monza, in un centro anziani a pochi passi dalla chiesa del centro del comune lombardo.

