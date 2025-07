L‘indebitamento del sud del mondo | un problema ricorrente

di Riccardo Moro del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato al sito ASviS del 4 luglio 2025 La questione del debito dei Paesi in via di sviluppo aveva già catalizzato l’attenzione internazionale intorno al 2000, con le Campagne della società civile, l’appello del Papa e di molte personalità internazionali. Il problema ha le sue radici negli anni ’70, quando la prima crisi del petrolio provocò un’elevata inflazione in tutto il mondo e gli aumentati proventi della vendita del greggio, versati sui mercati finanziari, produssero un’ingente liquidità e fecero scendere i tassi di interesse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it