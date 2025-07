L' impresa in mano alla mafia nonostante la confisca sequestro di beni per il commercialista Virgillito

Nuovo sequestro di beni collegato alla ditta gestita dalla mafia nonostante la confisca. La polizia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 250 mila euro emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, su richiesta della.

Trapani, sequestro da 300mila euro a trafficante di droga: beni, conti e legami con la mafia nel mirino - Sequestrati beni per 300.000 euro a un trafficante di droga a Trapani. Intensificate le misure di prevenzione contro il traffico di stupefacenti.

Il procuratore nazionale antimafia Melillo bacchetta la maggioranza sulle modifiche al sequestro di telefoni e PC: "Avranno un impatto disastroso sulle indagini sulla mafia" - Le modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali avranno un "impatto disastroso sulle indagini alla criminalità mafiosa".

Il procuratore nazionale antimafia Melillo bacchetta la maggioranza sulle modifiche al sequestro di telefoni e PC: “Avranno un impatto disastroso sulle indagini sulla mafia” - La proposta di riforma del codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi elettronici e dati digitali rischia di compromettere seriamente l’efficacia delle indagini contro la criminalità organizzata.

Concorso esterno in associazione mafiosa, sequestro da 250mila euro - MESSINA – La Polizia di Stato ha eseguito un sequestro preventivo da 250mila euro nei confronti di un uomo arrestato a gennaio per concorso esterno in associazione mafiosa e peculato aggravato dalle f ...

Mafia: sequestro preventivo di beni a Barcellona Pozzo di Gotto - Un sequestro preventivo di beni per un valore di circa 250 mila euro è stato emesso dal gip del Tribunale di Messina.