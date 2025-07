Lilo e stitch 2 | aggiornamenti entusiasmanti dopo il successo da un miliardo del remake Disney

Il successo al botteghino del live-action Lilo & Stitch ha aperto la strada a nuovi sviluppi per il franchise. Con i risultati straordinari della pellicola, che si distingue come l'unico film hollywoodiano del 2025 a superare il miliardo di dollari di incasso globale, le produzioni successive stanno ricevendo una spinta decisiva. lancio e sviluppo di Lilo & Stitch 2. approvazione ufficiale e prime fasi di lavorazione. Dopo meno di un mese dalla distribuzione del primo capitolo, Disney ha dato il via libera ufficiale alla realizzazione di Lilo & Stitch 2. La conferma è arrivata in modo tempestivo, anche se ancora non sono state definite nĂ© una data d'uscita nĂ© il cast completo.

