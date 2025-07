Leylah Fernandez fidanzato cercasi | Mai uscita con nessuno scrivetemi

Leylah Fernandez, finalista dello US Open 2021 e oggi numero 36 del ranking mondiale, ha sorpreso tutti con un video pubblicato il 18 luglio sul suo profilo Instagram. In quel filmato, la 22enne canadese ha annunciato di voler uscire finalmente con qualcuno, ma senza affidarsi alle app di incontri. Ha invitato chi fosse interessato a scriverle in privato raccontando qualcosa di sĂ©, con l’intento di fissare un appuntamento la settimana successiva, durante il torneo di Montreal. “Non sono mai uscita con nessuno”, ha spiegato dopo la vittoria al primo turno del Mubadala Citi DC Open a Washington, dove ha superato l’australiana Maya Joint per 6-3 6-3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leylah Fernandez, fidanzato cercasi: "Mai uscita con nessuno, scrivetemi"

