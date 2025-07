L' ex sindaco di Oggiono nuovo assessore a Ballabio

Roberto Paolo Ferrari sarà il nuovo assessore all’edilizia e ambiente dell’amministrazione Bussola affiancandosi a Paola Crotta, Barbara Crimella e Pinuccia Lombardini. Prende il posto del dimissionario Tino Cereda, a cui va il grazie dell’amministrazione comunale per l’incarico svolto. "Con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

