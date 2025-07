L' equilibrio instabile della destra tedesca

Il dibattito generale al Bundestag sulla legge di bilancio non è certo il momento più indicato per misurare le promesse di moderatismo di un partito d'opposizione. Per tradizione è uno scontro acceso, che mette alla prova soprattutto l'abilità oratoria del cancelliere e del leader del principale partito di opposizione, ruolo che oggi spetta ad Alternative für Deutschland. Un duello all'arma bianca, degno della miglior tradizione parlamentare. Pochi giorni prima del confronto sul bilancio 2025, AfD aveva però annunciato una svolta verso posizioni più moderate, a partire dai toni utilizzati. Alla prova dei fatti, di questa moderazione non v'è stata traccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'equilibrio instabile della destra tedesca

