Leoni in partenza? Cuesta | Interesse big? Per il Parma è positivo

Giovanni Leoni è uno dei grandi obiettivi del mercato dell'Inter, insieme ad Ademola Lookman. A proposito del calciatore del Parma, l'allenatore Carlos Cuesta ne ha tessuto le lodi. LA CONVINZIONE – Giovanni Leoni dal Parma all'Inter? Questo è l'auspicio dell'intero mondo Inter, partendo dallo staff tecnico per arrivare alla dirigenza e ai tifosi nerazzurri. Non si tratta di un affare semplice, stante l'elevato valore attribuito al giovane difensore da parte del Club ducale. Con meno di 30 milioni di euro – e l'inserimento di alcuni bonus – non sarà infatti possibile riuscire a strapparlo al Parma.

Leoni Juve, ancora nessun contatto con l'entourage ma… Ci sono importanti novità sul difensore del Parma, valutato dai ducali circa 20 milioni.

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto - È un calciomercato in cui la Juventus vuole essere protagonista, regalando a Tudor quei rinforzi necessari per permettergli di guidare una squadra competitiva per la vittoria del campionato.

Leoni Juve, osservatori per il nuovo gioiello del Parma: due rivali sfidano i bianconeri. Le ultime novità sul difensore classe 2006. Anche il Milan si iscrive alla corsa per il difensore.

Il calcio di Cuesta: come giocherà il Parma? E Leoni...; Ecco il primo Parma di Cuesta, Leoni e Begic dal primo minuto. Per l'amichevole mattutina i tifosi rispondono presente - Le formazioni; GdS - Leoni non è distratto dal mercato: ottimi segnali per Cuesta nel primo test amichevole del Parma.

Cuesta: "L'età non conta, voglio portare il Parma a raggiungere risultati positivi" - Il neo allenatore spagnolo del Parma, Carlos Cuesta, si è raccontato in una lunga intervista ai canali di Sky Sport

Parma, Del Prato: "Di Cuesta stupisce l'entusiasmo. Leoni? Un valore aggiunto" - Su Leoni, giocatore al centro del mercato e suo compagno di squadra, dice: "Le prestazioni che fa sono sotto gli occhi di tutti.