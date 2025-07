Leonardo Fabbri solidissimo oltre i 22 metri | bella spallata a Firenze prosegue il cammino mondiale

Leonardo Fabbri ha gettato il peso oltre la fettuccia dei 22 metri per la terza volta in stagione, dimostrando uno stato di forma in crescendo quando mancano poco meno di due mesi ai Mondiali, previsti a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Il Campione d’Europa ha spedito l’attrezzo a 22.08 metri in occasione del sesto ultimo tentativo del Pegaso Meeting, evento andato in scena nella sua Firenze. Il vice campione del mondo si è reso protagonista di una serie solita sopra la soglia dei 21 metri (21.25, 21.46, 21.59, 21.19, nullo) prima di piazzare la bordata che impreziosisce la serata e che lo può soddisfare. 🔗 Leggi su Oasport.it

