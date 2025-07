L’enorme offerta dell’Arsenal Star confermata a seguito di una firma enorme | Rapporto

L'Arsenal ha raggiunto un accordo in importanti colloqui contrattuali con una delle loro star più eccitanti. È già stata un'estate intensa per i Gunners, che si sono mossi per firmare Martin Zubimendi, Noni Madueke, Christian Norgaard e Kepa Arizabalaga. Oh, e loro Dovrebbe Aggiungere un viktor Gyokers a quell'elenco nel prossimo futuro, seguendo The Athletic's La relazione di David Ornstein secondo cui un accordo totale è molto vicino.

L’Arsenal ha “enorme entusiasmo” per minaccioso PSG Challenge in Champions League Semifinal - 2025-05-06 20:35:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’Arsenal di Mikel Arteta ha un “enorme entusiasmo” per cogliere l’occasione per fare la storia contro Paris Saint-Germain nonostante si diriga nella semifinale della Champions League Semi di seconda gamba trascinando 1-0 in aggregato.

Nico Williams Shocks Arsenal con enorme contratto firma - Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Nico Williams era ampiamente previsto di lasciare Athletic Club quest’estate, ma ora sembra destinato a rimanere a Bilbao per il prossimo futuro dopo aver inchiuso un contratto decennale con il club.

Arsenal-Gyokeres: ci siamo! ? Stavolta sembra fatta davvero. Arsenal e Sporting starebbero finalmente chiudendo l’accordo per Viktor Gyökeres, il 27enne svedese con cui i Gunners sognano di colmare il buco nel ruolo di centravanti che si trascina orm Vai su Facebook

Il sogno di Viktor Gyokeres all'Arsenal infranto: lo Sporting CP rifiuta un'offerta di 59 milioni di sterline | Grande dramma di mercato.

Arsenal, terza offerta per White|Mercato | Calciomercato.com - Come riportato dal Daily Star infatti i gunners avrebbero alzato ulteriormente l`offerta per il difensore, con Arteta che lo vede. Riporta calciomercato.com

Scamacca, offerta Arsenal: ma il Sassuolo dice no a 40 milioni - L'Arsenal ha recapitato al Sassuolo un'offerta di 40 milioni per Scamacca, che però non è servita a far vacillare il club emiliano, che ha fissato il prezzo di Scamacca intorno ai 50 milioni. Secondo gazzetta.it