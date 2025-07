Lecce malore in auto mentre aspetta moglie sotto sole | muore a 35 anni

(Adnkronos) – Un uomo di 35 anni, di origine africana, è morto nel primo pomeriggio a Otranto, in provincia di Lecce, mentre aspettava la moglie in auto in una zona assolata. La chiamata al 112 dei carabinieri è arrivata intorno alle 15.45. A perdere la vita I.B., 35 anni, nativo della Sierra Leone e residente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: anni - lecce - malore - auto

Donna straniera di 65 anni, in infarto, lascia ospedale e viene ritrovata a casa del padre a Lecce - Una donna di 65 anni, originaria di un altro Paese, ha affrontato un grave malore ieri pomeriggio all’ospedale di Lecce.

Joan Gonzalez del Lecce si ritira a 23 anni per un problema al cuore: “Gli abbiamo salvato la vita” - A dare l'annuncio è stato il presidente, Sticchi Damiani, nella conferenza di fine stagione: "Il suo è un caso di studio".

Dramma Gonzalez, si ritira a 23 anni per un problema al cuore| Lecce sotto shock: "Gli abbiamo salvato la vita" - Una notizia che scuote il mondo del calcio e tocca il cuore di tutti gli appassionati. Joan Gonzalez, talentuoso centrocampista spagnolo del Lecce, è costretto a ritirarsi dall'attività agonistica a soli 23 anni a causa di una patologia cardiaca.

Accusa malore in auto mentre attende la moglie: muore davanti alla figlia di tre anni https://ift.tt/8VjgGRZ https://ift.tt/2Q8j5TH Vai su X

LECCE | Tenta di rubare un’auto a Porto Cesareo e fugge con un complice, 23enne arrestato dai Carabinieri Vai su Facebook

Lecce, malore in auto mentre aspetta moglie sotto sole: muore a 35 anni; Otranto, aspetta la moglie in auto al sole: muore 35enne; Malore mentre fa il bagno. Evelina annega a 18 anni.

Lecce, malore in auto mentre aspetta moglie sotto sole: muore a 35 anni - (Adnkronos) – Un uomo di 35 anni, di origine africana, è morto nel primo pomeriggio a Otranto, in provincia di Lecce, mentre aspettava la moglie in auto in una zona assolata. Segnala ilfattonisseno.it

Aspetta la moglie in auto al sole e muore, 35enne stroncato da un infarto. Con lui in macchina la figlia di 3 anni - Non si ferma la conta delle vittime in Puglia per malori riconducibili al caldo estremo che da giorni sta stringendo in una morsa tutto il Sud. msn.com scrive