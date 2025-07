Le Tour dice ancora Milan il Toro di Buja vince in volata a Valence

Jonathan Milan vince la tappa numero 17  – la Bollene - Valence – del Tour de France edizione 2025, con una volata particolare per la caduta che ha ristretto il gruppetto di leader a una ventina di corridori. Il corridore di Buja, oltre a conquistare la corsa, rafforza la posizione di leader. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

