Le prime specifiche di Redmi Note 15 Pro+ si svelano in nuovi leak

Un leak delle ultime ore avrebbe svelato le prime specifiche tecniche di Redmi Note 15 Pro+. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Le prime specifiche di Redmi Note 15 Pro+ si svelano in nuovi leak

Redmi Note 15 Pro+ avrà schermo OLED, doppia fotocamera 50MP e batteria da oltre 7000mAh - Il Redmi Note 15 Pro+ si prepara a fare il suo ingresso sul mercato, e le prime indiscrezioni trapelate online stanno già alimentando l’attesa. Lo riporta xiaomitoday.it