AGI - Google, in collaborazione con Earth Fire Alliance e Muon Space, ha diffuso le prime immagini catturate da FireSat, una nuova costellazione di satelliti  progettata appositamente per individuare e monitorare gli incendi su scala globale. L’annuncio segna una tappa importante nello sviluppo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per la protezione di comunitĂ ed ecosistemi. I satelliti FireSat utilizzano sensori a infrarossi in grado di penetrare attraverso il fumo, offrendo un tracciamento preciso e quasi in tempo reale degli incendi. Nelle prime rilevazioni, il sistema ha individuato un piccolo rogo in Oregon che era sfuggito ai sistemi satellitari giĂ in funzione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le prime foto di FireSat, l’occhio di Google sugli incendi