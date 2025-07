le interviste di carlo nordio e i diari di gianni alemanno

Ieri c’è stato un secondo passaggio in Parlamento - piĂą precisamente al Senato - del ddl Separazione Carriere. Nessuna sorpresa, il provvedimento è passato anche a Palazzo Madama, tra le proteste dell’opposizione. Per il governo si tratta di una riforma molto importante, che tuttavia non risolve tutti i problemi sul fronte della giustizia che deve affrontare il governo. I suicidi tra i detenuti in carcere sono arrivati a 45, secondo i calcoli di Ristretti Orizzonti. E che cosa sta facendo il governo per affrontare questa drammatica questione?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

