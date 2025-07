Le indagini su appalti e incarichi al Comune di Crotone l' Amministrazione | Agito nel rispetto delle norme

In riferimento all’attività ispettiva condotta ieri dalla Guardia di Finanza presso alcuni uffici comunali su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, l’Amministrazione comunale esprime la "massima disponibilità alle autorità competenti". embedpost id="2075067" Si tratta di iniziative alle quali questa amministrazione "ha sempre garantito la massima apertura e trasparenza nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Le indagini su appalti e incarichi al Comune di Crotone, l'Amministrazione: "Agito nel rispetto delle norme"

In questa notizia si parla di: amministrazione - crotone - indagini - appalti

