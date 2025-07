Le cuffie per l' interprete del Presidente Tebboune non funzionano Meloni | Il bello della diretta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2025 Durante la conferenza stampa del Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e della Presidente del consiglio Giorgia Meloni, in occasione del Vertice Italia-Algeria, le cuffie per l'interprete non funzionano e Meloni sdrammatizza: "Il bello della diretta." Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Le cuffie per l'interprete del Presidente Tebboune non funzionano, Meloni: "Il bello della diretta" Vai su X

