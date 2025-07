Lazio | decisa data per la nuova presentazione di Sarri smentito incontro Lotito-Puller

Roma 23 luglio 2025 - A oltre due settimane dall'annuncio della conferenza "senza stampa" per la presentazione di Maurizio Sarri, la Lazio è pronta a riprovarci e presentare il nuovo tecnico. Così come raccontato allora, la stampa prese molto malamente l'iniziale idea del club biancoceleste. Stando infatti a quanto raccontato dal club sul proprio sito ufficiale, allora si era richiesto alle principali testate nazionali, così come quelle che si occupano del club biancoceleste, di inviare una domanda per redazione. Una volta raccolti tutti i quesiti la diretta della conferenza si sarebbe svolta all'interno degli studi televisivi di Formello del club laziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

