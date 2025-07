Lavori linea Napoli-Caserta via Cancello | modifiche alla circolazione dei treni

La circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Caserta, via Cancello, subirà alcune modifiche per interventi connessi alla nuova linea AVAC Napoli – Bari. Per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di eseguire alcuni improcrastinabili interventi connessi alla nuova linea AVAC Napoli – Bari, la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli – Caserta, via Cancello, sarà sospesa . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Lavori linea Napoli-Caserta via Cancello: modifiche alla circolazione dei treni

