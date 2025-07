Laura Santi morta a Perugia il marito Stefano Massoli svela le ultime parole della giornalista | Ciao vita

Le ultime parole di Laura Santi, la giornalista morta col suicidio assistito a Perugia, sono state svelate dal marito Stefano Massoli, che era con lei. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it ¬© Notizie.virgilio.it - Laura Santi morta a Perugia, il marito Stefano Massoli svela le ultime parole della giornalista: "Ciao, vita"

Fine vita, parte la raccolta firme: "Libertà di scelta con Laura Santi" - Anche la città dell’acciaio è pronta a mobilitarsi per il fine vita, a fianco della giornalista perugina Laura Santi, affetta da sclerosi multipla progressiva.

Fine vita: "Liberi subito con Laura Santi", la raccolta firme parte da Terni - Terni, 6 maggio 2025 -¬†¬†Suicidio assistito, un ulteriore passo avanti: gioved√¨ 15 maggio Marco Cappato (associazione Luca Coscioni)¬† sar√† a Terni per il lancio della campagna ‚Äú Liberi subito con Laura Santi‚ÄĚ.

Marco Cappato a Terni per lanciare la campagna ‚ÄúLiberi subito con Laura Santi‚ÄĚ - Partir√† da Terni il lancio di Marco Cappato per la campagna ‚ÄúLiberi subito con Laura Santi‚ÄĚ. Proprio in questa occasione partir√† la raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa popolare che anche in Umbria, come in Toscana, disciplini tempi e modalit√† del diritto al suicidio assistito e.

ULTIM'ORA - Laura Santi, la giornalista di Perugia che aveva chiesto il suicidio assistito, è morta questa mattina nella sua abitazione. La donna, 50 anni, si è auto-somministrata il farmaco letale: era affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi mu

#TG2000 - #SuicidioAssistito, morta a #Perugia #LauraSanti. Mons. #Maffeis: silenzio e dolore #22luglio #TV2000 #eutanasia

Suicidio assistito a casa, morta Laura Santi a Perugia - La giornalista perugina Laura Santi, 50 anni, è morta a casa sua, nel capoluogo umbro dopo essersi auto-

Laura Santi morta per suicidio assistito: quando la giornalista parlava della legge regionale Liberi Subito VIDEO - Laura Santi, 50enne perugina, è morta a casa sua, a Perugia ieri 21 luglio 2025, a seguito della auto-