L’Atalanta blinda il giovane laterale Marco Palestra | respinta l’offerta della Juventus

Bergamo, 23 luglio 2025 – L’ Atalanta non ha intenzione di cedere i suoi giovani gioielli usciti dalla Cantera di Zingonia e nelle ultime ore ha respinto ogni offerta per Giorgio Scalvini e per Marco Palestra. l non ancora 22enne difensore palazzolese è considerato fuori dal mercato dalla dirigenza nerazzurra, che ha rimandato al mittente nei giorni scorsi un’offerta da 50 milioni presentata dal Newcastle United. Nemmeno intavolate le trattative con il Napoli, che aveva bussato a inizio mese per avere il difensore classe 2003. Blindato anche Palestra. Il 20enne esterno milanese di Buccinasco, approdato a dieci anni nel settore giovanile nerazzurro, un anno di apprendistato nella under 23 in C nel 2023-24, lo scorso anno 16 presenze in prima squadra tra serie A, Champions e coppe europee in una stagione di tirocinio agli ordini di Gasperini, sarà la riserva a destra dell’altro milanese, Raoul Bellanova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta - Sia Milan che Napoli nel frattempo starebbero cercando di far leva sui tanti infortuni subiti dal difensore per abbassare il prezzo.

Cherki Atalanta, priorità per rinforzare l’attacco. Offerta in arrivo? Il piano dei nerazzurri - Cherki Atalanta, l’attaccante più desiderato dalla squadra nerazzurro per l’estate. Bozza di offerta? La situazione attuale di mercato Secondo quanto riportato da CalcioNews24, l’Atalanta è ancora intenzionata a portare Cherki a Bergamo: un dato di fatto considerando sia l’interesse di gennaio che ovviamente delle potenzialità del giocatore.

Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno. Alzata l’offerta a 65 milioni, Atalanta verso il sì - CALCIOMERCATO. L’attaccante nerazzurro ha accettato l’allettante proposta per 4 campionati che viene dall’Al-Qadsiah, quasi fatto anche l’accordo tra le due società .

L'#Atalanta ha rifiutato l'offerta della #Juventus che prevedeva #Kostic + soldi per Marco #Palestra [@AlfredoPedulla] Vai su X

#Juve, #GazzettaDelloSport: ? La #Juventus valuta possibili sostituti di #Weah e #AlbertoCosta. Piace #Dodo della #Fiorentina, Jonathan #Clauss del #Nizza, Silvan #Widmer del #Mainz e il giovane Marco #Palestra dell’#Atalanta. Per altre news, approfo Vai su Facebook

