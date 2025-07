L' ampliamento del CAR entra nel vivo | via ai lavori da 150 milioni di euro

Un ampliamento che porterà alla creazione di altri 3.300 posti di lavoro diretti o indiretti. Sono iniziati i primi lavori di ampliamento del Centro agroalimentare di Roma, una delle più importanti strutture europee per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e ittici. Dopo aver. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: ampliamento - lavori - entra - vivo

Valdobbiadene, l'ecocentro chiude per lavori: «Ampliamento atteso da anni» - Partiranno a breve i lavori per il rinnovamento del Centro di Raccolta di via Val dei Faveri, a Valdobbiadene.

Terminal del Golfo, ora si parte. Siglato l’atto di sottomissione. Via ai lavori per l’ampliamento - Ieri è stata impressa un’ulteriore accelerazione alla procedura che consentirà al gruppo Tarros di avviare i lavori di ampliamento del Terminal del Golfo.

Nuovo Pronto soccorso. Al via i lavori di ampliamento - Sono iniziati i lavori di ampliamento del Pronto soccorso dell’ ospedale cittadino che verrà riorganizzato in due aree: per i pazienti che devono rimanere in osservazione oppure inviati per le analisi agli altri reparti e chi invece deve essere visitato.

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI FESTA DELLA MADONNA DI LORETO Con la solenne processione di questa mattina Sabato 19 Luglio entra nel vivo la Festa della Madonna di Loreto. Domani Domenica 20 Luglio alle ore 10.15 circa (santa messa ore 9.30 Vai su Facebook

Aeroporto di Venezia, i lavori di ampliamento entrano nel vivo; Padania Alimenti si amplia: i lavori entrano nel vivo; Massa, Esselunga amplia di 1.200 metri la superficie per la vendita.

Azzano San Paolo, al via i lavori di ampliamento del Centro ... - Nel mese di gennaio sono entrati nel vivo ad Azzano San Paolo i lavori di ampliamento e di ristrutturazione del Centro Polifunzionale di Emergenza di Protezione civile della ... Scrive bergamonews.it

Lavori della Limina, entra nel vivo la fase operativa - RaiNews - Entra nel vivo la fase operativa dei lavori di ammodernamento della galleria della Limina, lungo la strada della Grande comunicazione Jonio- Come scrive rainews.it