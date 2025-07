Ladri in casa della vedova di Domenico Modugno smurata la cassaforte | i legami sospetti con l’assalto alla villa di Valentino

Hanno portato via la cassaforte i ladri che hanno preso di mira l’abitazione della vedova di Domenico Modugno, in via Appia Antica a Roma. L’attrice e cantante Franca Gandolfi, 93 anni, non era in casa al momento della rapina. I criminali sono entrati nella villa dell’autore di «Volare» oggi pomeriggio, 23 luglio, forzando una finestra al piano terra. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro l’abitazione in cerca di qualcosa da portare via. FinchĂ© non hanno trovato la cassaforte, che hanno estratto dal muro e portata via. La cassaforte era piena di oggetti di valore, ma non è ancora chiaro a quanto ammonta il bottino. 🔗 Leggi su Open.online

Furto nella casa della vedova di Domenico Modugno: i ladri rubano la cassaforte

