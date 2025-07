Ladispoli livelli elevati di Escherichia coli | scatta il divieto di balneazione

Un tratto della costa di Ladispoli è stato temporaneamente interdetto alla balneazione a causa del superamento dei limiti di sicurezza per la presenza di Escherichia coli nelle acque marine. La decisione è stata assunta dal Comune in via precauzionale, dopo che un recente prelievo ha evidenziato una concentrazione batterica pari a 697 unità MPN ogni 100 millilitri, oltre la soglia massima consentita di 500 MPN100mL prevista dalla normativa vigente. Il punto interessato si trova a 250 metri a sinistra della foce del Fosso Vaccina, un’area da sempre soggetta a monitoraggio per la vicinanza a corsi d’acqua e potenziali sorgenti di inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ladispoli, livelli elevati di Escherichia coli: scatta il divieto di balneazione

In questa notizia si parla di: ladispoli - escherichia - coli - balneazione

Batteri di escherichia coli nell'acqua: vietato il bagno in mare a Ladispoli, ecco dove - Batteri di escherichia coli sono stati individuati nelle acque a Ladispoli, con un tasso superiore ai limiti previsti.

Batteri di escherichia coli nell'acqua: vietato il bagno in mare a Ladispoli, ecco dove; Vietato il bagno in mare a Ladispoli. Il sindaco firma l'ordinanza; Elevata concentrazione di batteri in mare, scatta il divieto di balneazione a Ladispoli.

Elevata concentrazione di batteri in mare, scatta il divieto di balneazione a Ladispoli - Divieto di balneazione a Ladispoli per 250 metri: è quanto prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Grando dopo che le analisi microbiologiche del campione di acque marine hanno evidenziato ... Segnala fanpage.it

Batteri di escherichia coli nell'acqua: vietato il bagno in mare a Ladispoli, ecco dove - Batteri di escherichia coli sono stati individuati nelle acque a Ladispoli, con un tasso superiore ai limiti previsti. Secondo romatoday.it