La terza maglia della Roma è appena uscita ma è già un pezzo da collezione

La terza maglia della Roma per la stagione 202526 è già un pezzo da collezione. I tifosi giallorossi non vedono l'ora di averla per sfoggiarla sia allo stadio che in città . Parliamo di un articolo che è molto più di un semplice kit sportivo: è un capo di abbigliamento con una storia importante alle spalle. Com'è fatta la terza maglia della Roma, un omaggio al verde della capitale. Bianca con il colletto a polo verde bordato di giallo, la terza casacca della squadra del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini (cha ha sostituito Claudio Ranieri passato a fare il consigliere della famiglia Friedkin) ha già un valore incredibile per i tifosi in quanto, sul lato del cuore, riporta (sempre in giallo) il vecchio stemma del club, quello composto dalle lettere ASR.

