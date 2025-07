La Roma non si ferma più | un giovane talento per Gasperini

I giallorossi continuano ad operare sul mercato. Ci sono importanti novità in vista del prossimo colpo. La Roma ha iniziato la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Tante aspettative sui giallorossi per il prossimo anno, con l’arrivo di Gasperini in panchina che alza inevitabilmente l’asticella. Soprattutto se consideriamo anche l’ingresso di Claudio Ranieri in società e l’arrivo di Frederic Massara. Un club che dunque vuole puntare in alto partendo dalle fondamenta e che si sta attrezzando per vivere il prossimo campionato da protagonista. Scenario che manca da un po’ di anni sulla sponda giallorossa del Tevere. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - La Roma non si ferma più: un giovane talento per Gasperini

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - ferma - giovane

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - Era solo da capire chi avrebbe fatto la prima mossa per far saltare il banco, e prontamente la situazione si è scaldata in maniera importante.

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - La Roma perde per due a uno contro l'Atalanta e complica e non poco la sua corsa al quarto posto. La squadra di Ranieri parte forte ma subisce alla prima occasione il gol di Lookman che spezza l'equilibrio.

Contatti no stop per Rios e Wesley. La Roma non si ferma sul mercato e continua a lavorare sul doppio binario come richiesto da Gasperini, che preme per avere rinforzi immediati. Per l’esterno brasiliano, considerato la priorità assoluta del tecnico piemont Vai su Facebook

La Roma non si ferma più: un giovane talento per Gasperini; Gasperini seleziona un giovane per reparto e lo porta con sé: possono essere i simboli della rivoluzione; Calciomercato Roma, chi è Taylor dell'Ajax? Il centrocampista che piace a Gasperini.

Roma, Gasperini comincia con un successo e una bordata al club: Ferguson e Wesley non bastano, l’allarme del tecnico - Roma, prima uscita giallorossa per Gasperini con la vittoria nell'amichevole col Trastevere ma il tecnico lancia subito una bordata alla società: Siamo in ritardo sul mercato ... Scrive sport.virgilio.it

Roma, svolta nell’affare Wesley: Flamengo pronto a chiudere per il sostituto - Come riportato infatti da diverse fonti brasiliane tra cui BolaVIP e il giornalista Julio Miguel Neto, sono in corso i contatti tra il Flamengo ... Segnala informazione.it