La piscina che non c’è più Il Circolo Nuoto all’attacco | E’ un fatto gravissimo

Lucca, 23 luglio 2025 – Se da un lato continua il braccio di ferro tra Circolo Nuoto Lucca e Comune, dall’altro sorprendentemente svanisce l’oggetto del contendere: la piscina del Palazzetto per ora non s’ha da fare. A quanto pare, con una semplice delibera di giunta risalente allo scorso 5 giugno, l’amministrazione comunale ha confermato la scelta di procedere al rifacimento dell’attuale Palazzetto dello Sport al fine di “di dotare la cittĂ di Lucca di un impianto sportivo polifunzionale, ma senza impianto natatorio”. Dunque nessun riavvio per la piscina comunale esistente, nessuna previsione nel progetto del futuro Palasport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

