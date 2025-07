La partita del Como a slittare la raccolta rifiuti del 24 luglio

In occasione dell’evento sportivo in programma oggi, mercoledì 23 luglio, presso lo stadio Sinigaglia di Como, la società Aprica informa che la raccolta dei rifiuti prevista per domani, giovedì 24 luglio, subirà una variazione temporanea. Lo spostamento si rende necessario per motivi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: luglio - como - raccolta - rifiuti

Goran Bregovi? torna sul lago di Como: a luglio per il Lake Sound Park - Dopo aver incantato il pubblico del 75° Festival di Sanremo al fianco di Olly nella serata dei duetti, con un’intensa interpretazione de Il Pescatore di Fabrizio De André, e forte del grande successo del suo ultimo tour italiano – che ha fatto registrare quasi ovunque il tutto esaurito – Goran.

Tutti i mercatini del mese a Como, ecco dove sono nel primo weekend di luglio - La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto.

Il mercato del como. Proroga per Paz. Il Real Madrid può ricomprarlo fino al 15 luglio - Il Real Madrid non ha ancora fatto scattare la clausola di riacquisto per Nico Paz (nella foto), che sembra quindi più vicino a rimanere al Como per un’altra stagione.

GIORNATA ECOLOGICA INGOMBRANTI E RAEE Comune di Manoppello Sabato 26 luglio, dalle ore 6:00 alle 10:00, presso il Piazzale della Stazione a Manoppello Scalo, si terrà una giornata ecologica dedicata alla raccolta di rifiuti ingombranti e RAE Vai su Facebook

Como, i cittadini promuovono i servizi di Aprica: livelli di soddisfazione superiori alla media regionale; Como sempre più green: in arrivo nuove ecoisole e raccolta dell’olio alimentare (anche porta a porta per i condomini); Raccolta rifiuti, si cambia da luglio: «E ci saranno due bidoni in più».

Raccolta rifiuti, un altro flop annunciato: la differenziata a luglio ... - L’ultimo dato ufficiale disponibile sul sito della Regione Puglia, infatti, è quello del mese di luglio e si ferma al 38,66 per cento. Riporta quotidianodipuglia.it

Como, il nuovo calendario della raccolta differenziata - Il Giorno - Prenderò il via il prossimo 1 luglio e proseguirà fino al 30 settembre la modifica sperimentale alla gestione dei rifiuti ... Si legge su ilgiorno.it