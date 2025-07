La nuova legge urbanistica della Regione Lazio Scantinati come case più cubature per chi demolisce trasformazione dei cinema

Il centrodestra del Lazio ha approvato il 17 luglio una nuova legge che influisce su urbanistica e amministrazione del territorio. Un testo sul quale si è consumato lo scontro tra maggioranza e opposizione, che ha portato allo stralcio di alcuni articoli, ma altri sono (incredibilmente) rimasti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Regione Lazio, la destra approva una pessima legge urbanistica, la battaglia emendativa delle opposizioni limita i danni : cancellate le norme ad personam su strutture sanitarie private e sui cambi destinazioni d' uso dei cinema. Vai su X

La legge urbanistica del Lazio è stata approvata di nascosto, nella notte, senza il coraggio di affrontare i cittadini. Un provvedimento che aumenta le cubature fino al 30%, favorisce la cementificazione delle aree agricole, riduce il ruolo dei Comuni e consente l Vai su Facebook

Sanatoria seminterrati e sottotetti, la Regione Lazio approva la legge 171 - 171, che consente la sanatoria di seminterrati e sottotetti e procedure semplificate ... Da rinnovabili.it