Roma, 23 luglio 2025 – Gabriella Greison, fisica, scrittrice e divulgatrice scientifica, è stata madrina alla cerimonia di laurea dell’Università di Messina, tenutasi nella splendida cornice del Teatro Greco di Taormina. In un video pubblicato poco prima dell’evento, ha raccontato con entusiasmo il discorso che avrebbe pronunciato agli studenti, centrato su libertà, coraggio e rivoluzioni. Ma a colpire una parte del pubblico social non è stato il contenuto, bensì l’abito scelto: un vestito leggero e scollato, perfettamente adatto al clima torrido (oltre 40 gradi) e all’occasione estiva. Quel video ha scatenato un’ondata di commenti sessisti, che l’hanno accusata di essere “inadeguata” e di voler attirare l’attenzione “in altri modi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La lezione di Gabriella Greison, fisica sotto attacco social per un abito scollato

Intervista a Gabriella Greison: "Offesa sui social per aver spiegato la fisica col vestito scollato" - La divulgatrice e attrice: "Per qualcuno una donna che parla di meccanica quantistica deve per forza assomigliare a un uomo"

Teatro, Gabriella Greison in scena con ‘Dove tutto può accadere’ - (Adnkronos) – Gabriella Greison, fisica, scrittrice e attrice, debutta domani al teatro Comunale di Gonzaga, in provincia di Mantova, con 'Dove tutto può accadere', un viaggio visionario nella mente di Paul Dirac, l’uomo che ha saputo tradurre l’universo in una formula di rara bellezza.

Gabriella Greison: Fisica Quantistica, Beatles e Magia sul Palco con 'Dove tutto può accadere'

Intervista a Gabriella Greison: "Offesa sui social per aver spiegato la fisica col vestito scollato"; La fisica Gabriella Greison insultata sui social per una scollatura a un evento a Taormina; Gabriella Greison, insulti sessisti contro la fisica. La risposta social: «Se ti accattano per lo scollo puoi solo ridere.

Gabriella Greison insultata per un abito scollato: "Vi dà fastidio che spieghi la fisica e abbia le tette?" - È il fatto che una donna possa parlare di fisica quantistica senza ricordare un uomo, e quindi senza chiedere il permesso"

Fisica, scrittrice, rockstar della scienza: chi è davvero Gabriella Greison, la donna che fa tremare gli stereotipi - Gabriella Greison, fisica e scrittrice, presa di mira sui social per un abito verde con scollatura.