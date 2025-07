La leonessa in gabbia non allatta i cuccioli | lo zoo li sopprime

Il re leone e la “despota” leonessa. Soprattutto lo “sbrigativo” zoo, ché una soluzione migliore (siamo onesti) poteva pure trovarla. È la natura, sì, va bene: e spesso, sempre, la natura è violenta e risponde a una logica che è quella della conservazione e meno ancora dell’affetto, almeno come lo intendiamo noi umani. Ma è anche una natura particolare quella degli animali nati in cattività , che se la libertà non possono neanche sognarla (dato che non sanno cosa sia) quantomeno dovrebbero poter campare con qualche tutela in più. Colonia, Germania. Da qualche giorno fa discutere la decisione dello zoo locale (decisione già attuata, per altro) di sopprimere due cuccioli di leone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

