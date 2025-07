La grande invenzione su Meloni l' applauso su Milano e Ceccon | quindi oggi

- Thomas Ceccon dice: “Quanto al bello e al sex symbol andiamoci piano, se di una atleta si sottolinea il lato fisico arriva la critica di maschilismo, io vorrei parità di trattamento. Anche io sono mio”. D’accordo sulla questione del maschilismo, ma “anche io sono mio”, esattamente, che ca*** vuol dire? - Andrea Delogu dice che il suo attuale compagno, di 16 anni più giovane, l’ha convinta perché nonostante le sue resistenze “non ha mollato un secondo”. Primo: non avrei mollato neanche io. Secondo: se non le fosse piaciuto, sarebbe stato passibile di stalking? - Secondo me un fisico quantistico, vedi Gabriella Greison, può parlare di scienza anche con un bel décolleté in mostra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

