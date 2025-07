La frazione Cappella omaggia Maria Santissima del Carmelo

Tempo di lettura: 2 minuti Una grande affluenza di fedeli di Pietrastornina e provenienti dai paesi vicini, ha onorato la forte devozione alla Vergine Maria del Carmelo, nella Chiesa a lei intitolata e situata nelle bellezze naturali alla frazione Cappella di Pietrastornina. Mercoledì 16 Luglio giorno liturgico della solennità della Madonna del Carmine, le Sante Messe sono state celebrate al mattino alle ore 9.30 e in serata alle ore 19.00, Domenica 20 Luglio al mattino la Santa Messa si è tenuta alle ore 9.30, in serata alle ore 19.00 la Santa Messa Solenne è stata presieduta dal Ministro provinciale dei frati della Provincia del Sannio e dell’Irpinia, Padre Antonio Tremigliozzi, che durante l’omelia ha messo in risalto la figura di Maria, come colei che ci insegna a fare spazio al Signore nella nostra vita, a non lasciarci prendere dagli affanni, a essere consapevoli che nei momenti difficili Gesù agisce nella storia umana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La frazione Cappella omaggia Maria Santissima del CarmeloÂ

In questa notizia si parla di: frazione - cappella - maria - omaggia

Pietrastornina. Alla Frazione Cappella in programma i Solenni Festeggiamenti in onore di Maria SS del Monte Carmelo.; La frazione Cappella omaggia Maria Santissima del Carmelo; Alla Frazione Cappella di Pietrastornina i Solenni Festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo.

Cappella Sansevero sostiene il restauro di S.Maria degli Angeli - Il Museo Cappella Sansevero sosterrà il restauro del coro della Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, promosso dall'associazione Friends of Naples: partecipando alle Giornate ... Scrive ansa.it