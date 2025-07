La Finlandia porta bene a Valentino Ledda

Trasferta positiva per il giovane pilota di ACI Team Italia a Kouvola, con Danilo Fappani su Renault Clio Rally3, nel quinto round della serie scandinava concluso in settima posizione e terzo di classe per il campionato. Torna con il sorriso dalla Finlandia Valentino Ledda, che ha chiuso il quinto appuntamento del Finnish Rally Championship all’SM . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: finlandia - valentino - ledda - porta

Motori, Valentino Ledda decimo assoluto e secondo di classe in Finlandia - Il prossimo impegno di Valentino Ledda sarà l’ultimo round del Campionato Italiano Rallycross, in programma il 19- Scrive unionesarda.it

Rally, debutto sfortunato in Finlandia per Ledda-Fappani, fuori nella ... - Debutto stagionale sfortunato in Finlandia, all’Sm Ralli di Kuopio, per il talentuoso pilota sardo Valentino Ledda, da quest’anno navigato dal pluricampione italiano Danilo Fappani su una ... Come scrive unionesarda.it