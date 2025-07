La destra vuole alzare gli stipendi ai deputati e reintrodurre i vitalizi | M5s denuncia l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia

Affrontare il tema delle differenze tra Camera e Senato, quindi adeguare le indennità che percepiscono i deputati. È scritto in un linguaggio strettamente politico, ma in pratica l'ordine del giorno firmato da Fabio Rampelli, vicepresidente di Montecitorio e big di Fratelli d'Italia, nasconde al suo interno la possibilità di aumentare gli stipendi dei deputati per equipararli a quelli dei senatori, che percepiscono circa mille euro in più al mese. Non è l'unica differenza che questo odg si propone di cancellare: chi si è seduto a Palazzo Madama gode di privilegi extra, quello più ghiotto riguarda i vitalizi.

