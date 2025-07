La DC potrebbe aver appena rivelato il primo film spinoff di Superman

Superman di James Gunn è caratterizzato da una serie di interpretazioni di grande spessore, che danno vita rapidamente a personaggi che il pubblico non vede l’ora di conoscere. Una delle stelle del film è il Mister Terrific di Edi Gathegi, un membro della Justice Gang che ha un ruolo chiave nell’aiutare Lois Lane e Superman in vari momenti della storia. Mister Terrific è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan e i DC Studios potrebbero voler capitalizzare questo slancio. Su X (ex Twitter), l’utente Caleb Williams, caporedattore di Knight Edge Media, ha notato che la DC ha depositato i diritti d’autore per un film su Mister Terrific il 16 luglio, solo una manciata di giorni dopo l’uscita di Superman nelle sale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - La DC potrebbe aver appena rivelato il primo film spinoff di Superman

