La coda dei turisti formiche in Val Gardena Christina Demetz | Vengono tutti per fare la stessa foto vista sui social in cima con le flip flop Noi proviamo a spiegare che questa è la montagna vera

Diventato famoso con una presentazione Apple, oggi il Seceda, √® la meta di turisti di tutto il mondo in cerca degli ¬ęhotspot¬Ľ delle Dolomiti, mentre i nuovi ranger introdotti dall'amministrazione locale provano a spiegare ai visitatori che non sono in un parco a tema ma nella montagna vera. Ecco cosa succede in Val Gardena, nel difficile equilibro tra turismo, cittadine e ambiente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - La coda dei turisti ¬ęformiche¬Ľ in Val Gardena, Christina Demetz: ¬ęVengono tutti per fare la stessa foto vista sui social, in cima con le flip flop. Noi proviamo a spiegare che questa √® la montagna vera¬Ľ

