La coda dei turisti formiche in Val Gardena Christina Demetz | Vengono per fare tutti la stessa foto dei social in cima con le flip flop Noi proviamo a spiegare che questa è la montagna vera

Diventato famoso con una presentazione Apple, oggi il Seceda, è la meta di turisti di tutto il mondo in cerca degli «hotspot» delle Dolomiti, mentre i nuovi ranger introdotti dall'amministrazione locale provano a spiegare ai visitatori che non sono in un parco a tema ma nella montagna vera. Ecco cosa succede in Val Gardena, nel difficile equilibro tra turismo, cittadine e ambiente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La coda dei turisti «formiche» in Val Gardena, Christina Demetz: «Vengono per fare tutti la stessa foto dei social, in cima con le flip flop. Noi proviamo a spiegare che questa è la montagna vera»

