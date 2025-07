Juventus Women, Giorgia Termentini ha firmato il primo contratto da professionista e poi il prestito. Dove giocherĂ la classe 2006. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Women ha ufficializzato il primo contratto da professionista per Giorgia Termentini, che si trasferirĂ in prestito all’Arezzo. COMUNICATO – « La Juventus Women continua il suo lavoro di valorizzazione dei giovani talenti della Primavera, guardando al futuro e puntando sulla crescita delle ragazze presenti nel settore giovanile: Giorgia Termentini firma così il suo primo contratto da professionista in bianconero con scadenza 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale: primo contratto da professionista per Termentini e poi il prestito. Dove giocherà la classe 2006 l’anno prossimo