Juventus Women le bianconere cominciano a scaldare i motori in vista della prossima stagione! Come hanno lavorato oggi – GALLERY

Juventus Women, l’allenamento delle bianconere: la GALLERY con tutti i dettagli sul prosieguo della preparazione. Nella giornata di mercoledì 23 luglio, la Juventus Women ha ufficialmente iniziato la sua preparazione per la stagione 20252026, svolgendo il primo allenamento della nuova annata calcistica. Le calciatrici bianconere si sono ritrovate sul campo per avviare una nuova fase di lavoro, sotto gli occhi di Massimiliano Canzi. L’allenatore della selezione femminile bianconera si appresta a guidare il team attraverso una stagione che si preannuncia ricca di impegni e sfide importanti dopo aver conquistato lo scudetto l’anno scorso Con l’inizio della preparazione, la squadra è pronta ad affrontare un altro anno ad altissimi livelli, con l’obiettivo di mantenere il dominio in Serie A Femminile e di essere protagonista anche in Women’s Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, le bianconere cominciano a scaldare i motori in vista della prossima stagione! Come hanno lavorato oggi – GALLERY

MEDICAL VISIT AND PHYSICAL TEST FOR OUR BIANCONERE. MEDICAL VISITE E TEST PER LE NOSTRE BIANCONERE. VISITE MÉDICALE ET TEST POUR NOS BIANCONERE. #womensfootball #juventus #football #juventuswomen #women #womens Vai su X

