Juventus UFFICIALE il rinnovo di Gatti | contratto fino al 2030

In un periodo in cui a farla da padrone è il calciomercato, la Juventus piazza un importante colpo anche a livello di rinnovi. Federico Gatti ha infatti firmato fino al 30 giugno 2030, andando a guadagnare 3,1 milioni di euro più bonus a stagione e continuando così la sua storia in bianconero dopo l’arrivo nell’estate del 2022. Il comunicato della Juventus. La Juventus ha dato l’annuncio del rinnovo di Gatti tramite un comunicato ufficiale: “Federico Gatti è sempre più bianconero: il difensore classe 1998 ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. Approdato alla Juve nel gennaio 2022, Gatti è rimasto in prestito fino al termine di quella stagione al Frosinone, entrando a far parte del gruppo dall’estate 2022: da lì in poi è riuscito, un passo alla volta, a ritagliarsi spazio e a guadagnare la fiducia dello staff tecnico grazie all’abnegazione e all’umiltà dimostrata sin dal primo allenamento – diventando uno dei giocatori più utilizzati nella stagione 202425 (42 presenze e oltre 3. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, UFFICIALE il rinnovo di Gatti: contratto fino al 2030

In questa notizia si parla di: juventus - gatti - ufficiale - rinnovo

Juventus, Vlahovic in gruppo e punta il Bologna: le condizioni di Conceicao, Gatti e Koopmeiners - Arrivano buone notizie dall`infermeria per Igor Tudor, in vista della delicata sfida contro il Bologna.

Juventus, Tudor LIVE: "Vlahovic sta bene, Gatti vediamo. Dal primo giorno problematiche importanti" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, in programma domani alle 18 allo stadio.

Juventus, emergenza difesa e il recupero di Gatti - Difesa in crisi totale La Juventus affronta un’emergenza difensiva senza precedenti in vista della sfida con l’Udinese, con la Champions League in palio dopo l’1-1 con la Lazio.

UFFICIALE il rinnovo di Federico #Gatti con la #Juventus fino al 2030. @sportmediaset Vai su X

Gatti verso il rinnovo, siete soddisfatti della sua permanenza alla Juventus o avreste preferito la cessione Vai su Facebook

Juventus, ufficiale il rinnovo di Gatti fino al 2030; Gatti-Juve, rinnovo ufficiale: 2030! E adesso torniamo a vincere; Gatti al rinnovo con la Juventus: c'è l'annuncio ufficiale, cifre e durata dell'accordo.

Gatti-Juve, rinnovo ufficiale: 2030! "E adesso torniamo a vincere" - Dopo la definizione dello scambio tra Alberto Costa e Joao Mario con il Porto e l'ufficialità del passaggio di Mbangula al Werder Brema, è arrivato anche l'annunc ... Segnala tuttosport.com

Ufficiale il rinnovo di Federico Gatti con la Juventus: nuova scadenza e ingaggio - Dopo una lunga trattativa è arrivato il rinnovo del contratto di Federico Gatti che si lega alla Juventus fino al 30 giugno 2030. Da msn.com