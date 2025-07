Juventus è ufficiale | Gatti rinnovato Mbangula ceduto al Werder Brema

Torino, 23 luglio 2025 - Conferme, arrivi e partenze: il mercato della Juventus è in fermento. Cominciamo dalle ufficialità , ossia dal rinnovo fino al 2030 di Federico Gatti e la cessione a titolo definitivo di Samuel Mbangula al Werder Brema  a fronte di un corrispettivo di 10 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 2 milioni di euro. L'annuncio del rinnovo di Gatti. La società bianconera ha reso noto così il prolungamento di contratto del difensore ex Frosinone: Federico Gatti è sempre più bianconero: "il difensore classe 1998 ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus, è ufficiale: Gatti rinnovato, Mbangula ceduto al Werder Brema

Juventus, Vlahovic in gruppo e punta il Bologna: le condizioni di Conceicao, Gatti e Koopmeiners - Arrivano buone notizie dall`infermeria per Igor Tudor, in vista della delicata sfida contro il Bologna.

Juventus, Tudor LIVE: "Vlahovic sta bene, Gatti vediamo. Dal primo giorno problematiche importanti" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, in programma domani alle 18 allo stadio.

Juventus, emergenza difesa e il recupero di Gatti - Difesa in crisi totale La Juventus affronta un’emergenza difensiva senza precedenti in vista della sfida con l’Udinese, con la Champions League in palio dopo l’1-1 con la Lazio.

