Juve ecco Joao Mario | l' arrivo a Torino

Joao Mario è da poco atterrato all'aeroporto di Torino-Caselle. Domattina il terzino destro lusitano classe 2000 effettuerĂ le visite mediche di rito alla Continassa, ultimo step prima della firma sul contratto che lo renderĂ ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, ecco Joao Mario: l'arrivo a Torino

