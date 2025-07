Juve domani il raduno alla Continassa David e Joao Mario i volti nuovi rosa da smaltire

Tudor inizierĂ con una serie di allenamenti doppi, prima della partenza per il ritiro in Germania. Il primo test il 2 agosto a porte chiuse con la Reggiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, domani il raduno alla Continassa. David e Joao Mario i volti nuovi, rosa da smaltire

Manchester United, Sancho non si presenterà al raduno! Juve alla finistra per l’attaccante, ecco cosa può succedere - Manchester United, Sancho non si presenterà al raduno! Juve alla finistra per l’attaccante, ecco cosa può succedere Il futuro di Jadon Sancho, esterno offensivo inglese classe 2000, sembra sempre più lontano dal Manchester United.

Juve, tra nuovi colpi e uscite pesanti: Tudor alle prese con un maxi-raduno da 50 giocatori - La Juventus si prepara a un’estate di fuoco. Mentre le trattative per Francisco Conceição e Jadon Sancho restano in una fase di riflessione, dalle parti della Continassa si lavora senza sosta per dare forma a una vera e propria rifondazione.

Juventus, domani il raduno: il programma completo - È il momento in cui Torino riprende il suo ruolo di centro di gravità che attira tutti attorno a sè. Lo riporta ilbianconero.com