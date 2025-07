Jovanotti bike concert sabato 26 luglio al No Borders Music Festival

Sabato 26 luglio,  Lorenzo Jovanotti salirĂ sul palco del No Borders Music Festival  per il suo unico concerto dell'estate 2025. Ma non sarĂ un live qualunque: sarĂ un  bike concert, un evento unico riservato a chi ama pedalare e vivere la musica con spirito di avventura. Si tratta a tutti gli effetti di un format inedito nella storia della musica dal vivo. L'accesso infatti è riservato solo a chi raggiunge il luogo in bicicletta, fino a un massimo di 5.000 partecipanti  -un numero raggiunto in pochi minuti, con il concerto andato subito sold out. Niente auto, niente motori, niente rumore: solo il suono delle ruote e quello della musica.

Ci siamo. Il grande viaggio in bicicletta di Jovanotti verso il Friuli è iniziato. Da Cortona a Fusine, sono 770 i chilometri che il cantautore percorrerà in sella per raggiungere il palco del No Borders Music festival, dove sabato 26 luglio si esibirà in un concerto ev

La XXX edizione di No Borders Music Festival è alle porte; tre weekend da sabato 19 luglio a domenica 3 agosto 2025 #NoBordersMusicFestival #Tarvisio #Fusine

