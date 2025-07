Jonathan Milan vince una volata bagnata al Tour de France e concede il bis! Passo importante verso la maglia verde

Un lavoro di squadra eccellente con un solo obiettivo: portare a casa il trionfo con Jonathan Milan. L’Italia può esultare nuovamente al Tour de France 2025: seconda vittoria di tappa per il velocista tricolore che riesce a primeggiare in quel di Valence al termine di una diciassettesima frazione con il finale bagnato. Successo spettacolare e fondamentale per il 24enne che mette in cascina punti importantissimi in chiave Maglia Verde verso Parigi. Resta ovviamente leader della classifica generale Tadej Pogacar in vista delle Alpi. Pronti, via ed è andata la fuga di giornata. In quattro all’attacco: Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Mathieu Burgaudeu (Team TotalEnergies). 🔗 Leggi su Oasport.it

